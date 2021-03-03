أديداس تصدم زبائنها بحذائها الطويل.. وقدم المشتري لا بد أن يكون طولها مترًا‎

تغيرت الفكرة العامة للتعاون في صناعة الأحذية الرياضية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، خاصة مع دخول الفنانين ولاعبو ألعاب الفيديو لهذا المجال كان آخرهم التعاون الغريب بين "أديداس" ومغني الراب الإستوني "تومي كاش".

وفي الوقت الذي توسعت فيها الحدود الإبداعية في التصاميم، إلا أن القليلين لم يجرؤا على تحويل الأحذية الرياضية إلى فن بصفة رسمية، وهو أمر يحاول "تومي كاش" فعله مع "أديداس".

حيث صنع "تومي" مع "أديداس" أطول حذاء في العالم بطول متر واستمر تصميمه 5 أشهر ضمن حملة SUPERSTAR.

وفي حديثه إلى متابعيهم على "إنستغرام" البالغ عددهم 844 ألفًا، قال الفنان: "قلت لـ"أديداس" أنني أريد أن أصنع أطول حذاء في العالم، فكانت النتيجة تحفة فنية ثلاثية الأبعاد باللونين الأبيض والأسود".

وفقًا لـ"تومي كاش"، يتم حاليًا سحب يانصيب على تطبيق adidas في روسيا، لاختيار الفائزين في السحب عشوائيًا في وقت لاحق اليوم 3 مارس.

وبطبيعة الحال، تم تصميم الحذاء بالخطوط الثلاثة لـ adidas تظهر في منتصفه، كما تم استخدام الجلد الأصلي في صنعه، في حين أن النعل المطاطي جاء أيضًا باللون الأسود أو الأبيض.

وتم نقش تفاصيل إضافية على الحذاء مثل توقيع TOMM ¥ € A $ H بالليزر يدويًا في الكعب، بينما تتميز النعال بتصميم Yin-Yang الذي يشير إلى مخطط الألوان الأسود والأبيض للزوج.

وأشار "كاش" الى أن اللونين الأبيض والأسود يجسدان "الملاك والشيطان" اللذين يعيشان بداخله، ويقول: "التناقضان اللذان يتصارعان باستمرار مع بعضهما البعض، لماذا يخفون جانبًا واحدًا من شخصيتك بينما يمكن أن يتعايشوا تمامًا مع بعضهم البعض".

وتابع: "بعد كل شيء، تعكس مزاجي، والذي يتغير كل يوم. وسأرتدي بفخر الحذاء".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر المغردون بأن الحذاء مناسب في الفترة الحالية خاصة مع قيود "كورونا"التي ستفرض قاعدة التباعد الاجتماعي بكل حذافيرها.

فيتنامي يخضع لـ9 عمليات تجميل للحصول على وظيفة.. لن تصدق النتيجة

فتاة مستشفى الجامعة الأردنية بدأت تتعافى.. والقضية لا تزال مفتوحة بانتظار تطورات جديدة

صور مذهلة لنمر أسود تحظى بانتشار واسع.. وضوء القمر يلقي بريقًا على معطفه الحريري