حرق علم المثليين أمام نادٍ للتعري.. فأتته "العقوبة" صارمة

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية الحكم على رجل بالسجن بعد أن سرق علم المثليين من كنيسة مُناصرة لهم، وقام بإحراقه قرب نادِ للتعري هذا الصيف في مدينة أميس بولاية أيوا في الغرب الأوسط للولايات المتحدة.

واعترف "أدولفو مارتينيز" (30 عامًا) في تصريح لقناة تلفزيونية بأنه سرق العلم بسبب كراهية للمثليين، فيما أدانته المحكمة بارتكاب جريمة بدافع الكراهية، والتعامل غير الآمن بالنار وتكرار ارتكاب الجرائم.

تفاصيل الحُكم الصادر بحق "أدولفو":

- 15 سنة سجن بسبب حرق العلم.

‏- سنة واحدة سجن لإستخدامه المتهور للنار.

‏- 30 يوم سجن بسبب التعدي والإزعاج.

وتقول الشرطة أن الحادثة حدثت في منتصف الليل بناد يدعى "المنحنيات الخطرة" حين اشتكى مرتادوه من تهديدات صدرت عن الرجل، وحين وصل رجال الأمن إلى المكان، كان مثير المتاعب أخرج منه.

وصرحت المدعية العامة في مقاطعة ستوري، جيسيكا رينولدز، بأن " أدولفو" أصبح أول شخص في تاريخ البلاد يدان بارتكاب جريمة بدافع الكراهية.

علم مجتمع الميم:

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علم قوس قزح، عادة علم فخر المثليين وعلم فخر الإل جي بي تي LGBT،هو رمز الفخر للمثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) والحركات الاجتماعية للمثليين.

تعكس الألوان تنوع مجتمع المثليين، وغالبًا ما يستخدم العلم باعتباره رمز الفخر للمثليين عندما يتعلق الأمر بمسيرات حقوق النشطاء المثليين.

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