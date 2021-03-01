حسابات حكومية سعودية على "تويتر" تغرد بلا محتوى.. ما قصة التغريدات الفارغة؟

أثارت حسابات لجهات حكومية سعودية على موقع التدوين "تويتر" جدلًا على في الشارع السعودي بعد نشرها تغريدات بلا محتوى، والمغردون يتساءلون عن المعنى.

وعبر وسم "#التغريدات_الفاضية"، تساءل آلاف المغردين الفضوليين عن السر وراء هذه التغريدات الفارغة وما هو السبب الذي دفع عدد من الحسابات الرسمية السعودية مثل الوزارات والهيئات نشر تغريدات "بيضاء" فاضية بدون أي كلام.

#التغريدات_الفاضية



حسابات لجهات حكومية متعددة تغرد بتغريدات بلا محتوى، والمغردون يتسائلون عن المعنى. ماذا تتوقع؟ pic.twitter.com/NqPkMeaONG — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 28, 2021

وش السالفة ؟؟ نحن شعب ما يقدر ينام اذا في موضوع ماهو واضح 🤔 #التغريدات_الفاضيه — بو براهيم (@yasir_hakami) February 28, 2021

وبعدها بساعات، كشفت وزارة التجارة السعودية السر، والذي تبين بأنه لبدء حملة وطنية لمكافحة التستر التجاري تحت شعار "#صحح_تجارتك" والتي تمنح المنشآت المخالفة فرصة من أجل تصحيح الأوضاع.

ويمكن من خلال المبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، حيث تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بينما لا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

#التستر_التجاري



وزارة التجارة وبالتعاون مع عدة جهات حكومية تطلق حملة بعنوان "ابدأ صفحة بيضاء و #صحح_تجارتك"، تزامنًا مع بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. https://t.co/8MLCLZoQrH pic.twitter.com/uxvwhNPPtB — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 28, 2021

وقال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر"، مضيفاً: "هي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها".

ويستطيع المخالفين تصحيح المخالفة من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة والتصحيح من خلال خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف المواطن في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، وكذلك تسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي بعد الحصول على ترخيص بالاستثمار.

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