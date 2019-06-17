حسناء البوكر الروسية تفقد حياتها خلال استحمامها.. هذه تفاصيل الحادثة!

توفيت الحسناء الروسية التي اشتهرت باسم ليليا liay5 في مواقع ألعاب البوكر على الإنترنت بطريقة صادمة خلال استحمامها، الحسناء الروسية الراحلة والتي عُرفت عن طريف لعبة البوكر وكونت لها شعبية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، توفيت الأسبوع الماضي في موسكو بعد تعرضها للصعق الكهربائي، بسبب استخدامها مجفف الشعر خلال استحمامها.

وكشفت مواقع إخباري روسية انه تم الكشف عن جثة الروسية جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، بعد اقتحام جيرانها لمنزلها وكسر بابه بطلب من والدها الذي حاول الاتصال فيها أكثر من مرة، وعندما فقد الأمل شعر بالقلق وطلب من جيرانها اقتحام شقتها من أجل الإطمئنان عليها.

وتفاجأ الجيران بالعثور على جثة ليليا ميتة داخل الحمام، وعندما وصلت الشرطة للمكان قامت بنقل الجثة من أجل التشريح ومعرفة ملابسات الوفاة وفيما إذا كانت جنائية أو طبيعية.

ليتبين بعد التشريح ان ليليا فارقت الحياة بعد تعرضها لصعق كهربائي بسبب مجفف الشعر الخاص بها. وتحمل الراحلة الروسية شهادة في الهندسة من جامعة بومان في العاصمة الروسية، كما أنها من ممارسي رياضات التجديف والتزلج على الجليد.

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