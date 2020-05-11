حسن الخاتمة.. وفاة شاب أردني أثناء الصلاة في مكان عمله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة في عمله بإحدى محافظات الأردن، خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت عدد من المغردين ومواقع إخبارية أردنية بأن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى يزن العقرباوي ويعمل بأحد المطاعم الأردنية.

هنيأً لك حُسن الخاتمة أثناء أدائك الصلاة ، الشاب الخلوق " يزن أحمد فلاح العقرباوي " من سكان الاردن حي الدبايبة في ذمة الله توفي فجر اليوم بعد إصابته بجلطة دماغية وهو يصلي إثر ارتفاع بالضغط مما سبب له نزيف على الدماغ ،

الدفن اليوم الاحد في مقبرة الهاشميه الموقر في عمان pic.twitter.com/AJgUE1d6BE — mohammad sanad almasslam (@SanadMohmmad) May 10, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو المتناقل، أثناء قيام الشاب العقرباوي بالصلاة في منطقة ضيقة داخل على ما يبدو مطبخ المطعم الذي يعمل فيه، وبجواره أحد العمال، حيث أمسك برأسه ثم سجد وسقط على الأرض.

ولم ينتبه أحد العاملين في المطعم إلى يزن العقرباوي لحظة سقوطه على الأرض بجواره ووفاته، إلى أن جاء عامل آخر، ونظر إليه مسرعا، فوجده مغمى عليه، قبل أن يبادر إلى جلب مياه من أجل وضعها عليه؛ كي يستفيق، لكنه توفي لاحقا.

وأشارت المواقع الاخبارية المحلية الى أن سبب الوفاة كانت جراء ارتفاع في ضغط الدم، ما أدى إلى حدوث نزيف في دماغه.

وقال نشطاء على موقع "فيسبوك" إن يزن العقرباوي من سكان حي الدبابية، توفي في العمل إثر جلطة تعرض لها، مقدمين التعازي إلى والديه وإخواته وعائلته.

وأحدث مقطع الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا من قبل الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي.

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