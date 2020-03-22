حظر التجول يكشف "خفة ظل" الشعب الأردني.. مواقف طريفة (فيديو)

وسط كل الكآبة التي انتشرت في قلوب الملايين من جراء تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، نجح الشعب الأردني في التعامل مع هذا الوباء وحظر التجول الذي فُرض أمس بطريقة "مرحة" لتعزيز روح التفاؤل في مجتمعهم بلفتات طريفة ونكات خفيفة.

ومع سريان حظر التجول، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن عشرات الفيديوهات والصور التي كشفت "خفة ظل" الشعب الأردني في التعامل مع هذه الأزمة.

وفي هذا المقطع رصدنا لكم أبرز هذه المواقف وأكثرها عفوية:

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