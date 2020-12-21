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حفل بدون جمهور..اختيار ملكة جمال فرنسا لعام 2021 (صور)

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:47
اختيار ملكة جمال فرنسا لعام 2021
اختيار ملكة جمال فرنسا لعام 2021

توّجت مساء السبت المرشحة عن منطقة النورماندي الفرنسية الشابة أماندين بوتي البالغة من العمر 23 عامًا بلقب ملكة جمال فرنسا لسنة 2021، وذلك خلال حفل استثنائي بدون جمهور للمرة الأولى بعد مرور 100 عام على انطلاق المسابقة الأشهر في البلاد.

وأماندين الحائزة على لقب ملكة جمال فرنسا لهذا العام هي طالبة ماجستير في تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة، وتم اختيارها من بين 29 مرشحة تراوحت أعمارهن بين 18-24 عامًا بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.


وبعد فرحتها باللقب ودموعها التي لم تستطع أن تخبئها أمام الكاميرات، أكدت أماندين في مؤتمر صحفي أنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها وقدرتها على القيام بأي شيء.



 الجدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا تعد من أقدم مسابقات الجمال في العالم، وأقيمت هذا العام بدون جمهور وتم الاكتفاء بعرض فعاليات المسابقة على التلفاز فقط كإجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وضمت لجنة التحكيم عددًا من الشخصيات أبرزها ملكة جمال الكون لعام 2016 إيريس ميتينير.

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