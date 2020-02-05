حقيقة وفاة متحولة جنسيًا بالإيدز.. وناشطون يلقبوها بـ"جوكر لبنان"

نفى أصدقاء أكبر متحولة جنسيًا في لبنان والمعروفة بـ"الليدي سوزي" أن تكون قد توفيت جراء إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وكشفت صديقتها جويل بدر بأن "سوزي" توفيت بذبحة قلبية عن عمر ناهز 66 عامًا.

​

وأضافت جويل بأن ممثلين من جمعية حقوق الإنسان حرصوا على حضور الدفن، فيما لم تحضر أية جمعية أخرى، سواء كان لها علاقة بحقوق المثليين أو غيرها، مؤكدةً أنها هي من تكفلت بكل مصاريف الدفن والعزاء.

وأكدت جويل أن "سوزي" لم تمت بسبب مرض الأيدز كما أشيع، كما أنه وخلال دفنها حصل سوء تفاهم، كونها "Shemale" وليست متحولة جنسيًا، فرفض دفنها في مقبرة شاتيلا، ودفنت في مقبرة بئر حسن.

وكانت "سوزي" توفيت قبل أيام بعد العثور عليها من قبل خادمتها ميتة في مدخل منزلها بأزمة قلبية.

فيما لقبها الفنان اللبناني وسام حنا مجازيًا بـ"جوكر لبنان"، مبررًا بأنه اختار هذا الاسم للإشارة الى أي شخص ينتفض على ظلم المجتمع الذي يعيش فيه. (حسب قوله)

​

لمزيد من اختيار المحرر:

إطلاق أول أغنية فيديو كليب عربية رسمية لـ"مجتمع الميم"