حقيقة وفاة متحولة جنسيًا بالإيدز.. وناشطون يلقبوها بـ"جوكر لبنان"

رحلت سوزي رحلت من كانت جوكر لبنان اياما و ليالي عاشتها في الطرقات طلباً للمساعدة و هرباً من الجوع اخيراً انت حرة من ظلم و بشاعة هذا المجتمع . كم تمنيت ان التقيك . و لكن الى الملتقى حيث لا وجع و لا حزن و لا تنهد . #rip 🙏💔

A post shared by Wissam Hanna (@wissamhanna) on Jan 29, 2020 at 4:53am PST