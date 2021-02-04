حلاق يفاجئ زبونه بقصة شعر زعيم كوريا الشمالية.. ورد فعل هستيري منه

فوجئ شاب بحصوله على قصة شعر تشبه إلى حد كبير الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بعد أن قصد أحد صالونات الحلاقة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، فقد طلب "كيم بيدرسن" من حلاقه الحصول على شيء مختلف، ليحصل في النهاية على مظهر مختلف تمامًا.

ولحسن الحظ، يتمتع "بيدرسن" بحس فكاهي عال، حيث دخل في حالة ضحك هيستيري بعد أن شاهد قصة شعره الجديدة.

وبحسب الموقع، فإن قصة شعر "كيم" المعروفة، وتعتبر واحدة من 28 قصة معتمدة ليحصل عليها الرجال في كوريا الشمالية، حتى أنه يطلق عليها اسم "الطموح".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية في وقت سابق، قدم زعيم كوريا الشمالية عام 2013 قائمة بقصات الشعر التي يمكن أن يحصل عليها سكان بلاده، وتنقسم إلى 18 للنساء و10 للرجال.

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