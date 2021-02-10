حلقات مسلسل "الهيكل المعدني الغامض" مستمرة.. هذه المرة يظهر في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء أن الهيكل المعدني الغامض ظهر في أحد الحقول الواقعة جنوب شرق تركيا لمدة أربعة أيام قبل اختفائه مجددًا.

بدأت القصة حين عثر مزارع في مقاطعة "أورفة" على اللوح المعدني الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار وعليه كتابة تركية قديمة.

وتم اكتشاف الهيكل بالقرب من موقع التراث العالمي لليونسكو "غوبكلي تبه-Gobekli Tepe"، وهو موطن للهياكل الصخرية التي يعود تاريخها إلى الألفية العاشرة قبل الميلاد.

وقد تم الإبلاغ صباح اليوم الثلاثاء، عن فقدان الهيكل بعد أيام من إعلان السلطات أنها فتحت تحقيقًا في حادث ظهور هذا الهيكل الغامض، ولم يتضح ما إذا كان قد تم إزالته من قبل السلطات.

ولم يكن المسؤولون في مكتب حاكم سانليورفا متاحين للتعليق على الظاهرة.

ونقلت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة عن مالك الحقل قوله إنه يشعر بالحيرة من ظهوره واختفائه.

ونقلت الأناضول عن فؤاد دميرديل قوله "لا نعرف ما إذا كان قد تم وضعه في حقلي لأغراض تسويقية أو كإعلان، رأينا أن الكتلة المعدنية لم تعد في مكانها، ولا يمكن للمقيمين حل لغز الكتلة المعدنية أيضًا".

كما نقلت الوكالة عن المواطن حسن يلدز قوله إن الكتلة كانت لا تزال في الحقل مساء الإثنين، لكنها اختفت بحلول الصباح.

وحمل الهيكل نقشًا كتب عليه: "انظر إلى السماء، سترى القمر" في الأبجدية التركية القديمة جوكتورك، بحسب التقارير.

يذكر أن هياكل مماثلة ظهرت ثم اختفت بشكل غامض في العديد من البلدان في الأشهر الأخيرة مثل ولايتي يوتاه وكاليفورنيا ورومانيا.

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