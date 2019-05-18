حليب رضاعة وقطع من الشعر.. امرأة تكشف عن أغرب مكونات خاتم زواجها!

أصيب رواد موقع فيس بوك بالغثيان بعد كتابة إحدى السيدات أن خاتم زواجها مصنوع من رقائق ذهبية والحبل السري لابنها وأجزاء من شعر ولديها وأيضًا حليب ثديها.

بحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية فإن هذه المكونات أشبه بمكونات تعويذة سحرية وليست خاتمَا.

توالت التعليقات من المتابعين داخل الجروب الذي نشرت فيه تلك السيدة عن مكونات خاتمها، حيث كانوا في حالة من الصدمة والرعب مما قالته وكانت التعليقات جميعها تتسم بالصدمة والغرابة مما قرأوه عن مكونات الخاتم.

وعلقت إحدى المتصفحات بأن ذلك الخاتم قبيح ومثير للاشمئزاز وهي تكرهه كثيرا.

وأضاف آخر أنه "شعر بالغثيان أثناء قراءته لما كتبته هذه السيدة عن مكونات خاتمها"، وجاء في أحد التعليقات: "حياتي كانت أفضل قبل أن أقرأ هذا"، وتساءل آخر: "هل كنت بحاجة لحليب ثدييك والحبل السري وشعر أطفالك من أجل هذا الخاتم؟" وسخر أحد المتابعين قائلاً " إن ما ينقص هذا الخاتم فقط هو حوض المطبخ " ، وأضاف آخر: "هل هذه مكونات تعويذة سحرية أم خاتم "؟

أجمع المتابعون أن هذا الخاتم ليس مصدرا للأعجاب بل هو مصدراً للاشمئزاز والغثيان.