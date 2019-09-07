حوالي 200 متر.. طاه يدخل موسوعة غينيس بأطول طبخة نودلز (فيديو)

دخل طاه ياباني ماهر موسوعة غينيس بإعداد أطول طبخة نودلز، والتي بلغ طولها حوالي 200 متر.

واستخدم الطاه "هيروشي كورودا" خبرته الكبيرة في إعداد النولدز، لصنع حبل هائل الطول من الأكلة القائمة على البيض.

ووفقا لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية، نقع هيروشي النودلز في زيت السمسم لمنعها من الانكسار، ثم بدأ سحبها من المقلاة كحبل طويل لا ينقطع.

واستمر الطاه في سحب النولدز وتمديدها لمدة ساعة تقريبًا، قبل أن يستخدم مساعدوه الثلج لتبريدها، ثم بدأوا قياسها، ووجدوا أن طولها يبلغ 184 مترًا.

وقال هيروشي": "سألني العملاء مرارًا وتكرار عن الطول والنحافة التي يمكن أن تصل إليها النودلز، وهذه الاستفسارات هي ما دفعني لهذه التجربة".

وأضاف: "خطر في بالي أن موسوعة غينيس العالمية تسجل هذا النوع من الأرقام القياسية، فقررت أن أجرب تسجيل رقم قياسي بنفسي".

وبالفعل نجح الطاه الماهر من دخول الموسوعة في فئة أطول أكلة نودلز في العالم.

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