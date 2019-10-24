خالد السميري ينتصر على زوري أشكناني قضائيًا بعد اتهامه بالإساءة إليها (فيديو)

حصل نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي خالد السميري، على حكم بالبراءة في القضية التي رفعتها ضده مواطنته الفاشينيستا زهراء أشكناني الشهيرة بـ"زوري أشكناني" والتي اتهمته فيها بالإساءة إليها.

ونشر السميري صورة محاميه فهد الهاجري عبر حسابه على "سناب شات"، وكتب عليها: "المخضرم فهد الهاجري.. شكرا يالرجل"، بعد ترافعه في قضيته وإعلان براءته، بينما لم تعلق زوري على الحكم القضائي حتى الآن.

وكان خالد قد هاجم تصريحات زوري، التي بررت فيها ظهور صور شخصية اعتبرها كويتيون لا تلائم تقاليد المجتمع، قائلًا: "مسوية شي غلط، تتفسخون برة وتتسترون هني وتقولون مو مسوية شي غلط، قطيها (دعيها) دام ما مسوية شي غلط، ربك حياخذلك حقك، ربي ياخذكم، لا ما حياخذلك حقك، والله ماقلك تدزي (ترسلين) صورك تتفسخين، (..) انتي ما نظلمتي، انتي مطرشة (أرسلتي) صورك (..)، المهم ترفعين قضية عكل شخص طرش صورك، كل الديرة طرشت صورك، شو بترفعين عكل الديرة، حكي فاضي بس اسوي واسوي".

يأتي هذا بعدما أثارت الفاشينيستا الكويتية الجدل قبل عدة أشهر بسبب انتشار صور شخصية لها، حيث خرجت حينها مؤكدة أنها لم تفعل شيئًا خاطئًا، وتوعدت بمحاسبة المشهرين بها وأكدت أنها ستكشف كافة التفاصيل لمتابعيها في أقرب وقت، وستجعل من قضيتها قضية رأي عام.

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