خلال حفل زفافهما.. أم تكتشف أن عروس ابنها هي ابنتها المفقودة منذ 20 عامًا..

اكتشفت امرأة من الصين أن ابنتها المفقودة منذ زمن طويل هي عروس ابنها يوم زفافهما.

وبحسب ما كشفته صحيفة Times Now News، فقد تمكنت المرأة من التعرف على ابنتها، التي انفصلت عنها منذ سنوات عديدة، بواسطة وحمة على يدها في يوم حفل الزفاف.

وشوهدت العروس ووالدتها وهما تبكيان وتحتضنان بعضهما البعض خلال لم الشمل المفاجئ في سوتشو بمقاطعة جيانغسو في 31 مارس.

وفقًا للصحيفة فقد لاحظت والدة العريس الوحمة على يد العروس لتصرخ باكية بأنها هي ابنتها التي كانت تبحث عنها منذ سنوات.

وعند سماعها للقصة، أجهشت العروس بالبكاء ووصفت لحظة لقاء والدتها البيولوجية بأنها "أسعد من يوم الزفاف نفسه".

وبعدها طُلب من العروس أن تسأل والديها عما إذا كان قد تم تبنيها أم لا، الذين تفاجأ بالسؤال قبل أن يقولا إنهما تبنا الطفلة بعد أن وجدتها على جانب الطريق منذ أكثر من 20 عامًا.

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