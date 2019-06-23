دبة قطبية جائعة تتجول في شوارع مدينة روسية.. والشرطة منعت السكان من الاقتراب

شوهدت دبة قطبية جائعة تبحث عن الطعام في شوارع مدينة نوريلسك الصناعية الواقعة شمال سيبيريا.

وقال نشطاء محليون معنيون بالبيئة أن دبة قطبية مرهقة ضلت طريقها وابتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي لتهيم على وجهها في ضواحي نوريلسك.

واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن والمرض على الأرض لساعات في ضواحي المدينة وأقدامها ملطخة بالوحل وكانت أحيانًا تنهض للبحث عن الطعام.

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وأشاروا الى أن هذا هو أول دب قطبي يظهر في المدينة منذ أكثر من 40 عامًا.

وخرج سكان المدينة لتصوير الدبة ومنعتهم الشرطة من الاقتراب منها كثيرًا.

وقال خبير الحياة البرية "أوليج كراشيفسكي"، الذي صور الدبة عن قرب، أن سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح لكنها ربما ببساطة ضلت طريقها.

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وتابع أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيدًا، ويضر تغير المناخ بجليد البحار، الموطن الطبيعي للدببة القطبية، ويجبر هذه الحيوانات على المجازفة بشكل أكبر للبحث عن الطعام على اليابسة مما يجعلها تتصل بالبشر وتصل إلى مناطق مأهولة بالسكان.

ومن المتوقع أن يصل خبراء في الحياة البرية إلى نوريلسك لتقييم حالة الدبة.

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