دفاعًا عن حقوق الحيوان.. متظاهرون يتعرون في شوارع برشلونة

تجرّد عشرات النشطاء في مجال حقوق الإنسان من ملابسهم ولطخوا أجسادهم باللون الأحمر ثم انسدحوا في أحد شوارع مدينة برشلونة الإسبانية تنديدا باستغلال دور الأزياء القاسي لجلود وفرو الحيوانات.

وشارك في هذه المظاهرة التي أقيمت في ميدان "كاتالونيا"، نحو 50 ناشطًا في مجال حقوق الحيوان تزامنًا مع توافد الآلاف الى الأسواق في يوم "الجمعة السوداء".

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وطالب منظمو الاحتجاج السلطات الإسبانية بمنع تربية أو صيد الحيوانات ذات الفراء للاستفادة من فرائها في تصنيع الألبسة والأحذية، مشيرين الى أن آلاف الحيوانات تتعرض للقتل كل عام بسبب الطلب المتزايد للفراء حول العالم.

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كما رفع المحتجون لافتات تطالب بالمساواة مع قوانين دولة انجلترا والمانيا والنمسا في 2004 التي حرمت ومنعت مزارع تربية الحيوانات ذات الفراء ثم قتلها للاستفادة منها في صناعة الألبسة.

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وصرحت منظم المظاهرة كريستينا إيبانيز لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "بلدنا تتجنب مناقشة هذا الأمر وقد حان الوقت لجعل التشريعات الإسبانية تتماشى مع بقية دول أوروبا".

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