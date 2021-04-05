دكتورة تنقل خبرًا محزنًا: الأعضاء الذكورية تنكمش يومًا بعد يوم بسبب التلوث

يبدو أن مقدمة كتاب عالمة الأوبئة الأمريكية "شانا سوان" الجديد تشبه كتب الخيال العلمي والتي زعمت فيها أن الخصوبة لدى الجيل الحالي منخفضة مقارنة بالأجيال السابقة.

وقالت الدكتورة "شانا" أنه إذا استمر هذا الوضع فقد نصل إلى نقطة يكون فيها الجنس البشري غير قادر على إعادة إنتاج نفسه.

وتُعرف الدكتورة "شانا" بأنها عالمة رائدة في الأوبئة البيئية والإنجابية، درست انخفاض عدد الحيوانات المنوية وتأثير المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية البيئية لأكثر من 20 عام.

وكان كتابها، الذي صدر في أواخر فبراير، من أكثر الكتب مبيعًا في العديد من الفئات العلمية والذي سردت فيه كيف يهدد عالمنا الحديث أعداد الحيوانات المنوية، ويغير النمو التناسلي للذكور والإناث، ويعيق مستقبل الجنس البشري.

ويتسم موقف الدكتورة "شانا" حول القدرات الإنجابية للإنسان الحديث بأنه "مرعب".

وتزعم أن الفثالات، التي تستخدم في صناعة البلاستيك، والمواد الكيميائية الأخرى، أدت إلى آثار مثيرة للقلق مثل: "عدد متزايد من الأطفال الذين يولدون بعضو ذكري صغير؛ انخفاض حاد في مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال. كما انخفض عدد الحيوانات المنوية في الدول الغربية بنسبة 59% من عام 1973 إلى عام 2011؛ وانخفاض الخصوبة بأكثر من 50% خلال نصف القرن الماضي".

وتعد مسألة خصوبة الإنسان والحيوانات المنوية هي مسألة تعرفها الدكتورة "شانا"، عالمة الأوبئة البيئية والإنجابية في كلية الطب في نيويورك، وهي أحد المؤلفين الرئيسيين للتحليل التلوي، الذي نُشر في عام 2017، والذي فحص السائل المنوي من 42935 رجلًا على مدار 38 عامًا.

ووجدت الدراسة أن الرجل العادي في أماكن مثل الولايات المتحدة لديه 99 مليون حيوان منوي لكل مليلتر في عام 1973؛ بحلول عام 2011، انخفض هذا الرقم إلى 47.1 مليون لكل مليلتر. (على سبيل المقارنة، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون لكل مليلتر أقل تركيز للحيوانات المنوية يتوافق مع الخصوبة) وحظي عمل سوان وزملاؤها باهتمام واسع النطاق.



كتابها الجديد هو استمرار لهذه الجهود السابقة، والسؤال الآن ما الذي يفسر الانخفاض في عدد الحيوانات المنوية. حسنًا، هناك الكثير من الأشياء: السمنة، والتدخين، وتعاطي الكحول، وعدم ممارسة الرياضة، وحتى الساونا يوميًا.

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