راجع الطبيب لمعاناته من صداع وفقدان للسمع.. فصدم الأطباء من السبب!

بعض اللحظات في حياتك لا تنسى، ويبدو أن وجود مسمار مدفوع في جمجمتك، ليس واحدًا منهم.

اكتشف الأطباء في روسيا وجود مسمار داخل رأس مريض كان يعاني من آلام شديدة مع صعوبات في السمع.

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وبدأ الرجل، من مدينة إلبان الواقعة في إقليم "خاباروفسك كراي" الروسي، يعاني من فقدان القدرة على السمع، فراجع الطبيب لمعرفة سبب المشكلة، وكانت الصدمة عند اكتشاف مسمار مُثبت في دماغه ولم يستطع تذكر أي شيء عنه.

وأجرى الجراحون جراحة طارئة لإزالة المسمار من جمجمة المريض، ولحسن الحظ فقد كان على بعد سنتيمترات قليلة من الشرايين الرئيسية التي تزود دماغه بالدم.

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ويعتقد الرجل وهو في الثلاثينات من العمر، أن المسمار اخترق رأسه، خلال قيامه بمشروع لترميم منزل وهو تحت تأثير الكحول، ومع ذلك، يقول المريض إنه لم يشعر بألم أثناء ذلك، وقام بفرك بعض المراهم العشبية على مكان الإصابة، دون أن يدرك أن المسمار كان لا يزال داخل رأسه.

فيما أشاد وزير الصحة في إقليم خاباروفسك كراي، ألكساندر فيتكو، بالطبيب الذي أشرف على حالة المريض خلال عملية استمرت ثلاث ساعات.

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وقال فيتكو: "هذه الحالة فريدة من نوعها لأن الرجل كان يتجول مع جسم غريب في رأسه لعدة سنوات".

وتابع: "خلال تلك الفترة، تشكلت الأنسجة حول المسمار مما جعل العملية الجراحية أكثر صعوبة".

وأنهى حديثه: "الرجل المحظوظ هو الآن بصحة جيدة، ولا يوجد أي مخاطر على حياته".

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