رايحين ع جهنم.. وسم يتصدر "تويتر" بعد تصريح الرئيس اللبناني

تصدر وسم "#رايحين_عجهنم" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في لبنان بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ميشيل عون وركز خلاله على تأخر تشكيل الحكومة المُكلّف بها مصطفى ديب.

وخلال المؤتمر الصحفي، وجهت صحافية سؤالًا للرئيس عون "لوين رايحين" في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟، فأجاب بعبارة مفاجئة وصادمة وهي "طبعًا عجهنم"، في دلالة على الوضع الذي سيجد فيه لبنان نفسه في حال فشل الأفرقاء في تشكيل الحكومة.

وما إن انتهى المؤتمر حتى انتشر وسم #رايحين_عجهنم بشكل كبير متصدرًا قائمة الأكثر تداولًا في لبنان، حيث تداول نشطاء هذا المقطع لعون، وأرفقوه بعبارات غاضبة ومستنكرة وكثير منها ساخرة.

إليكم بعض من هذه التغريدات الساخرة:

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واعتبر مراقبون أن عبارة الرئيس اللبناني ميشال عون "رايحين على جهنم" حجم الاخطار المقبل عليها لبنان في حال لم تتشكل حكومة الإنقاذ، المسدودة كل الأفق حيالها، إلا إذا "حدثت معجزة" وفق توصيف الرئيس عون.

وكلف عون، في 31 أغسطس الماضي، أديب بتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت يوم 10 من الشهر نفسه، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وقال الرئيس اللبناني إن أديب "قام بأربع زيارات للقصر الرئاسي، ولم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".

وأعلن رئيس الوزراء المُكلّف، الخميس، أنه اتفق مع عون على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.