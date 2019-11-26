رجل  من شمال كارولينا يطلق تطبيقًا لمواعدة الفتيات وهو الشاب الوحيد المخّول لاستخدامه!

قرر أحد الشبّان وضع حد للمنافسة عن طريق إنشاء تطبيق متخصص في المواعدة مع الفتيات، ووضع لنفسه خاصية استعمال التطبيق لوحده فقط دون وجود أي ذكر آخر يشاركه أو ينافسه للحصول على موعد أو التعرف إلى إحداهن، وذلك في خطوة غير مسبوقة دفعت روّاد مواقع التواصل للدخول في حالة من الضحك الهستيري بعد انتشار الخبر.

وحمل هذا التطبيق اسم باللغة الإنجليزية "Singularity"، حيث لا يهم أبدًا كم من مرة تحاول فيها النساء على التطبيق البحث عن الشريك المناسب لهن، ففي النهاية كل ما سيجدنه هو نسخ وأشكال مختلفة ولكن نفس الشخص ألا وهو صاحب التطبيق "آرون سميث".

وفي تصريح صحفي لأحد المواقع، قال صاحب التطبيق آرون سميث: "إذا أعطتك الحياة الليمون، عليك أولًا أن تصنع عصير الليموناضة، وبعدها تتأكد أنه لا يوجد هناك شركات أخرى تستطيع إنتاج أو توزيع مشروبها الخاص، ليصبح في النهاية الليموناضة عصير البلدة الرسمي".

وتابع: "أكبر المشاكل الموجودة في أغلب التطبيقات التي تختص بالمواعدة هو أنها لا تظهر وجهي بالشكل المطلوب".

وآرون سميث شاب من شمال كارولينا أنشأ تطبيق " Singularity"، بمساعدة أعز أصدقائه وهو مهندس برمجيات يدعى سكوت مكدويل، وحتى الآن لم يحالف الحظ سميث في أي موعد غرامي مع أي فتاة على التطبيق خاصته، إلّا أنه لديه أمل كبير في ذلك في وقت قريب.

للمزيد من قسم اختيار محرر اقرأ أيضًا: