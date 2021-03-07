رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه بالذهب والمجوهرات.. ومعلقين: هياط بهياط!

أثار رجل أعمال ومالك مجموعة من الشركات في الأردن جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيعه أكوام من الذهب والمجوهرات على موظفيه كنوع من المكافأة.

ونشر رجل الأعمال أحمد أبو سنينة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الفيديوهات وهو يقوم بتوزيع الذهب على موظفيه تقديرًا لجهودهم في العمل خاصة في الفترة الأخيرة وتحفيزًا لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وبحسب الفيديوهات التي نشرها أبو سنينة فقد قام بوضع أكوام من الذهب والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية على الطاولة ثم قام بحجبها عن أعين الموظفين بواسطة غطاء أزرق اللون، ثم يدعو الموظف لوضع يده على أي من هذه القطع وسيحصل عليها فورًا.

وأصيب موظفو الشركة بالذهول عندما رأوا كل هذه المشغولات الذهبية أمامهم ولهم حق الاختيار المكافأة التي يريدونها، وظنوا أنها مجرد مزحة ويرد الآخر لا هذه حقيقة.

وكعادتهم انقسم آراء المغردين بين مؤيد ورافض وساخر من تصرف المدير، حيث كتب أحدهم :" ما شاء الله ربنا يزيده ويارب يكون قدوة".

فيما انتقد آخر تصرف المدير واعتبروه استعرضًا لكسب المزيد من الشهرة، حيث كتب أحدهم: "البطر ع حساب الشعب الطفران الي ماكل هوا يزلمه بدك تساعد ساعد الي مش لاقي الي بده يشتغل الي ملعن ابو ابوه مش نازل توزع ذهب وتلفونات وقصص اتنشن مش اكثر".

وأشار عدد من المعلقين الى أن ما قام به المدير يندرج تحت مسمى "العرط" و"الهياط".

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