رسميًا.. الرئيس "فلاديمير بوتين" الرجل الأكثر جاذبية في روسيا

نال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الذي اشتهرت صوره عاري الصدر أثناء ركوب الخيل وصيد الأسماك، لقب "الرجل الأكثر وسامة في روسيا" بناء على دراسة استقصائية أجريت هناك مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن دراسة استقصائية شملت 2000 رجل وامرأة روسية وجدت أن زعيم الكرملين هو أفضل رجل في البلاد.

وكان العازب البالغ من العمر 68 عامًا هو الرجل الوحيد الذي تصدر الاستطلاع الذي أجراه موقع SuperJob.

وعندما سُئل عن الرجل الأكثر جاذبية في البلاد، صوت 18 في المائة من الرجال و 17 في المائة من النساء لصالح "بوتين".

وقال الموقع: "الروس ما زالوا يصفون فلاديمير بوتين بأنه الأكثر جاذبية بين الرجال المشهورين في البلاد".

وتابع: "في هذا المجال لا يمكن للممثلين ولا الرياضيين ولا السياسيين الآخرين أن ينافسوه اليوم".

و تم تصوير "بوتين" وهو يرتدي قميصه - أحيانًا يصطاد أو يمرح أو يمتطي حصانًا - بينما كان في عطلة خلال الأسبوع الماضي.

وكان "بوتين" قد صرح في عام 2018 على أنه لم يشعر بالحرج من اللقطات عاريات الصدر وقال إنه لا يرى "حاجة للاختباء خلف الأدغال '' أثناء إجازته.

وكان ينظر إلى الصور إلى حد كبير على أنها محاولة لتكوين صورة قوية لرجل روسيا الأول، ويبدو أن ذلك قد نجح، وفقًا لآخر استطلاع.

وحافظ "بوتين" على تقدم مريح لأقرب الممثلين المنافسين له "ديمتري ناجييف" و"دانيلا كوزلوفسكي" و"كونستانتين خابنسكي"، حيث وجدهم 2-3 في المائة فقط من المشاركين الأكثر جاذبية.

ونُشرت النتائج بعد أيام فقط من تمرير المشرعين لقانون يسمح لـ"بوتين" بالبقاء في السلطة كرئيس حتى عام 2036.

وتم إجراء الاستطلاع من خلال مقابلة 1000 رجل و 1000 امرأة في أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء روسيا بين 22 مارس و 31 مارس.

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