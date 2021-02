رفعة اليامي تتصدر الترند السعودي.. ما حقيقة قتلها بداعي الشرف؟

تصدر اسم المدربة الرياضية رفعة اليامي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" في السعودية بعد تداول نبأ مقتلها من قبل أحد أفراد عائلتها.

وتداول رواد موقع التدوين "تويتر" نبأ مقتل المدربة اليامي على يد عائلتها خلال تواجدها بشقتها في مدينة جدة وذلك بداعي الشرف.

وأشار المغردون إلى أن رفعة قد قُتلت على يد أفراد في قبيلة (يام) التي تنتمي إليها وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة وتعالت الدعوات لضرورة معاقبة الجناة.

وبعدها سارعت مصادر مقربة من رفعة لتنفي وفاتها كاشفة عن قيام أربعة من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران وتم القبض عليهم.

#رفعه_اليامي

