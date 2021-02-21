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رفعة اليامي تتصدر الترند السعودي.. ما حقيقة قتلها بداعي الشرف؟

منشور 21 شباط / فبراير 2021 - 11:16
رفعة اليامي
رفعة اليامي

تصدر اسم المدربة الرياضية رفعة اليامي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" في السعودية بعد تداول نبأ مقتلها من قبل أحد أفراد عائلتها.

وتداول رواد موقع التدوين "تويتر" نبأ مقتل المدربة اليامي على يد عائلتها خلال تواجدها بشقتها في مدينة جدة وذلك بداعي الشرف.

وأشار المغردون إلى أن رفعة قد قُتلت على يد أفراد في قبيلة (يام) التي تنتمي إليها وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة وتعالت الدعوات لضرورة معاقبة الجناة.

وبعدها سارعت مصادر مقربة من رفعة لتنفي وفاتها كاشفة عن قيام أربعة من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران وتم القبض عليهم.

كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.

يذكر أن المدربة رفعة اليامي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق (سناب شات) وتستخدم حساباتها في تعليم الرياضة والحديث عن الصحة والجمال والرشاقة، كما أنها أم لأربعة أطفال.

 

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