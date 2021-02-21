رفعة اليامي تتصدر الترند السعودي.. ما حقيقة قتلها بداعي الشرف؟

تصدر اسم المدربة الرياضية رفعة اليامي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" في السعودية بعد تداول نبأ مقتلها من قبل أحد أفراد عائلتها.

وتداول رواد موقع التدوين "تويتر" نبأ مقتل المدربة اليامي على يد عائلتها خلال تواجدها بشقتها في مدينة جدة وذلك بداعي الشرف.

#اين_رفعه_اليامي

القبيلة :هي العصابة اللي ممكن تأخذ روح المرأة - في مكان لا يوجد به رادع أو حماية حقيقية لها . — 🎼 (@Ohn0tmy) February 21, 2021

وأشار المغردون إلى أن رفعة قد قُتلت على يد أفراد في قبيلة (يام) التي تنتمي إليها وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة وتعالت الدعوات لضرورة معاقبة الجناة.

وبعدها سارعت مصادر مقربة من رفعة لتنفي وفاتها كاشفة عن قيام أربعة من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران وتم القبض عليهم.

#رفعه_اليامي

Raise it lifted

The first sport is women in Saudi Arabia

Green and blue hair, these women of sports power in Riyadh, this life is a real Muslim 🏅🧘🏻‍♀️

Or that said “ my friend died “ for Heaven of life 🥺💔 pic.twitter.com/inXufNXDdw — xremas2003 (@mezoe2003) February 20, 2021

كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.

يذكر أن المدربة رفعة اليامي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق (سناب شات) وتستخدم حساباتها في تعليم الرياضة والحديث عن الصحة والجمال والرشاقة، كما أنها أم لأربعة أطفال.

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