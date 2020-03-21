"رقصة كورونا".. هكذا حاربت فنانة استعراضية تونسية المرض!

أثارت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر جدلا واسعا بعد نشر فيديو تحدثت فيه عن فيروس كورونا وقدمت فيه رقصة أسمتها «رقصة كورونا»؛ ما خلف انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت نرمين صفر، وهي ترتدي القفازات في يديها والكمامة الواقية على فمها وقالت مخاطبة متابعيها: «اشتقت إليكم وها أنا أعود بعد غياب طويل»، وألقت تحية إلى الفريق التقني الذي تولى تصوير الفيديو، بينما كانت ترافقها موسيقى راقصة. وأضافت نرمين صفر: «لم نلتق منذ مدة طويلة، كيف حالكم مع «كورونا»… أنا أداوي كورونا بالفن»، وفق قولها.

وأثار الفيديو الذي نشرته الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل، سيلا من التعليقات بين متهكم وغاضب، وكتبت مريم بن ناصر: «نحن ندعو الله ليرفع عنا البلاء وأنت ترقصين!!». واعتبر أحمد السماوي أن هذا الفيديو «يمثل نشازا ولا يمكن أن يفيد التونسيين في شيء».