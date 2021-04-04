روسية تستأجر 9 أرحام لتنجب 10 أطفال في 10 أشهر.. وتطمح بأمومة 105 ابنًا

كشفت امرأة روسية أنها وزوجها المليونير يخططان لإنجاب ما يصل إلى 105 أطفال بيولوجيين، بعدما استقبلت 10 أطفال من 9 أمهات بديلات في غضون 10 أشهر فقط.

وأوضحت "كريستينا أوزتورك"(23 عامًا)، وهي من موسكو، بأنها التقت بزوجها الثري مالك الفندق "غاليب أوزتورك" (56 عامًا)، أثناء قضاء إجازته في مدينة باتومي الساحلية في جورجيا.

وقالت "كريستينا"، التي أنجبت ابنتها "فيكا" في السابعة عشرة من عمرها، إن الزوجين اختارا استخدام أمهات بديلات لأنهم أرادوا إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال بسرعة.

ووُلد طفلهما الأول مصطفى في 10 مارس 2020 بينما وُلد طفلهما العاشر والأخير"أوليفيا" في 16 يناير 2021، أي بفارق زمني يبلغ 10 أشهر فقط.

وكشفت الأم أن الزوجين ناقشا إنجاب أكثر من 100 طفل، قائلة: "لا أعرف عددهم في النهاية، لكننا بالتأكيد لا نخطط للتوقف عند عشرة أطفال فقط".

وعندما قرر الزوجان أن الوقت قد حان لكي تكبر أسرتهما، اهتدت "كريستينا" إلى تحقيق حلمها في أقصر وقت ممكن عن طريق استئجار 9 أرحام بديلة دفعت لكل منها 7000 جنيه استرليني لكي تنجب 10 أطفال آخرين.

وقالت "كريستينا" (أم لـ11 طفل) إنها أحبت فكرة أن تنجب كثيرًا من الأطفال في سن واحدة ليكبروا معًا: "قررت اللجوء إلى الأرحام البديلة، لأن الأطفال عندها سيكونون من صلبي وزوجي، ولكننا نستطيع أن نحظى بهم جميعًا في وقت واحد".

وكان التحدي الأكبر أمام الزوجين هو عدم معرفتهما بالأمهات البديلات، لذلك توصلت "كريستينا" إلى وضع خطة نظام غذائي حتى يحصل الأطفال على العناصر الغذائية الصحيحة ويولدوا أصحاء.

ولم يخلُ الأمر من مشاكل بعد أن رفضت إحدى الأمهات تسليم الطفل بعد إنجابه، بعد أن تعلقت به عاطفياً، ولكن الطفل: "كان ابني وابن غاليب وليس طفلها، ولحسن الحظ لم يكن لها أي حق قانوني في طفلنا الذي يعيش معنا بأمان في المنزل".

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