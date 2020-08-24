زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في غيبوبة وشقيقته تتسلم زمام الأمور..فما حقيقة ذلك؟

أفادت التقارير الصحفية الصادرة من المواقع العالمية بأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في غيبوبة حاليًا، وبأنه تم تمرير صلاحيات الحكم لشقيقته كيم يو جونغ البالغة من العمر 33 عامًا، وذلك على لسان دبلوماسي سابق في كوريا الجنوبية.

وبحسب صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، صرّح تشانغ سونغ مين المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ، وقال بأن صلاحيات الحكم في كوريا الشمالية تم تسليمها في الوقت الحالي لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مؤكدًا بأن هذه المعلومات وصلته من مصدر موثوق في الصين، إلى جانب التأكيد على أن ظهور الزعيم الكوري في الآونة الأخيرة عبر الشاشات كان كله مزيفًا وكان كنوع من إثبات حضوره حتى لا يشعر أحد بغيابه.

وأضاف أيضًا للصحافة الكورية الجنوبية: "أعتقد أنه في غيبوبة حاليًا ولم يمت، وحتى الآن لم يتم تسليم الحكم بشكل رسمي ولم يحدد من سيخلفه في القيادة، لذلك تم تمرير صلاحيات الحكم لشقيقته كيم يو جونغ بشكل مؤقت حتى لا يبقى كرسي الحكم شاغرًا لفترة طويلة وغير معروفة".

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أفادت بأن الأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زادت منذ شهر يوليو من هذا العام، بحيث أنه ظهر علنًا 13 مرة منذ يوليو، كما أكدت الوكالة أن كيم جونغ أون فوض جزءًا من سلطته لأخته الصغرى للإشراف على شؤون الدولة ولكنه لا يزال يحتفظ بسلطته المطلقة.

ويقول بعض الخبراء أن نهاية حكم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تتسبب بكارثة للشعب الكوري، ففي الوقت الذي لا أحد يحب أن يرى النجاح المستمر لدكتاتور وحشي، ليس من الضروري أن يكون موته شيئًا جيدًا للعالم.

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