زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب سواحل اليابان.. مشاهد أولية للدمار

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالًا قويًا ضرب السواحل الشرقية، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، وقد كان بمثابة هزة ارتدادية لزلزال 2011 المدمر الذي تسبب في الانهيار النووي في فوكوشيما.

وبلغت قوة زلزال السبت 7.3 درجة وضرب ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا (36 ميلًا). وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ولكن يبدو أنه لم يحدث أضرارًا كبيرة ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

This is the visual video near the Epicenter of yesterday Earthquake.



Scary one.#Japan #earthquake



Source: Kupwara Times pic.twitter.com/iLKyNhvCBe