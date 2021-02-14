زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب سواحل اليابان.. مشاهد أولية للدمار

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالًا قويًا ضرب السواحل الشرقية، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، وقد كان بمثابة هزة ارتدادية لزلزال 2011 المدمر الذي تسبب في الانهيار النووي في فوكوشيما.

وبلغت قوة زلزال السبت 7.3 درجة وضرب ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا (36 ميلًا). وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ولكن يبدو أنه لم يحدث أضرارًا كبيرة ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

ويأتي هذا الزلزال قبل أسابيع من الذكرى العاشرة للكارثة الثلاثية لليابان، في 11 مارس 2011، عندما تسبب أقوى زلزال مسجل في تاريخ اليابان في حدوث موجات مد عاتية دمرت بلدات وقرى بأكملها وتسبب في انهيار ثلاثي في ​​فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وقتل أكثر من 18 ألف شخص في كارثة تسونامي.

وقال كينجي ساتاكي، الأستاذ في معهد أبحاث الزلازل بجامعة طوكيو ، لوكالة كيودو للأنباء: "نظرًا لأن [زلزال 2011] كان هائلاً بقوة 9.0 ، فليس من المستغرب حدوث هزة ارتدادية بهذا الحجم بعد 10 سنوات".

وفي زلزال السبت، أصيب أكثر من 100 شخص في مياجي وفوكوشيما وعدة محافظات أخرى، وفقًا لإحصاءات كيودو، حيث استمرت الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 4.7 درجة في الساعات التي تلت. كما اهتزت المنازل والمكاتب في طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات.

وقال المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو في إفادة بثتها محطة NHK العامة إن حوالي 950 ألف منزل انقطعت عنهم الكهرباء في شمال شرق اليابان، بما في ذلك فوكوشيما والمحافظات المجاورة.

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