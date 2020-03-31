زوجان أستراليان يواجهان "كورونا" بـ"عزل مبتكر" (صور)

على الرغم من القواعد الصارمة والتوجيهات التي تناشد المواطنين في أستراليا بالتزام منازلهم والانعزال اجتماعيًا في ظل تفشي وباء "كورونا" المُتسجد COVID-19، إلا أن هناك زوجين قررا الذهاب لتناول الإفطار بحيلة ذكية تمكنهم من الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوجين قررا تثبيت طاولة طعام وكرسيين على شاحنتهما وذهبا لمطعم "بروكس وستاين" في بريسبان من أجل تناول فطورهما الصباحي أمام المكان من فوق شاحنتهما، في الوقت الذي منعت فيه الحكومة التواجد بداخل المحلات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل كمحاولة لاحتواء الفيروس وتقليل عدد المصابين.

وتداول المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي تلك الصور للزوجين وهما يتناولان الطعام فوق الشاحنة مؤكدين أن هذا سيصبح الثقافة السائدة للمقاهي والمطاعم في 2020 حيث يمكن للأشخاص التنقل بشاحناتهم وطاولات الطعام الخاصه بهم.

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ويأتي تصرف الزوجين بعد تأكيد رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" على أنه يجب على الجميع البقاء في منازلهم وأن لا يغادروا سوى في حالة الضرورة القصوى فقط ولكن هذين الزوجين قررا تناول الطعام على طريقتهما وتنفيذ هذه الحيلة في ظل فترة العزل المنزلي من أجل الاستمتاع بوقتهما.

ولاقت هذه الفكرة ردود فعل متباينة على الإنترنت فمنهم من أيدها ووافق عليها كوسيله للترويح عن النفس في ظل هذه الظروف القاسية التي تجبر الأشخاص على البقاء في منازلهم طوال الوقت والبعض الآخر رأى أنه استهتار وعدم تحمل للمسئولية وخرق لقواعد العزل الاجتماعي التي هدفها الحد من انتشار فيروس كورونا في نفس الوقت الذي تجاهد فيه الدولة وتفرض غرامات تصل لـ13 ألف دولار على التجمعات العامة وإلزام من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا بالبقاء في منازلهم وإغلاق الحدائق والأماكن العامة.

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الجدير بذكره أن أعداد المصابين بالفيروس المستجد في أستراليا وصلت إلى 4220 شخصًا تعافي فقط 244 شخصًا، وارتفعت أعداد الوفيات لـ18 شخصًا.

وفي الآونة الأخيرة وبسبب تشديد الدولة على قيود الحجر المنزلي ارتفعت نسبة حوادث العنف والاعتداءات المنزلية بشكل كبير وازدادت بلاغات الشرطة للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلية بنسبة 40% ما اضطر الدولة لتخصيص مبلغ 61 مليون دولار وأرقام ساخنة وخدمات استشارية في محاولة للتخلص من هذه الظاهرة التي تفاقمت بسبب تفشي الفيروس الجديد.