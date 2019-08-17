زوجان أمريكيان يخترعان قصة إنجابهما لطفل ووفاتة من أجل الحصول على الهدايا!

في حادثة غريبة من نوعها قام زوجين أمريكين كيسي وجيفري لانج بالكذب على أقاربهما وأصدقائهما عن طريق افتعال قصة حمل الزوجة وإنجابها طفل، من أجل الحصول على الهدايا.

ومن أجل إنجاح الكذبة قاما بعد ذلك بإعلان وفاة الطفل بسبب تجمع الماء في رئتيه، ومن ثم الإعلان عن نيتهما حرق الجثة لعدم تمكنهما من إقامة مراسم الدفن له ليجمعا تبرعات وصلت قيمتها إلى 600 دولار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الزوجين قاما بنشر صورة الرنين عبر حسابهما في مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيد خبر الحمل، ثم استضافا أقاربهما وأصدقائهما من أجل الهدايا، وادعت الزوجة أنها بحاجة للبقاء في السرير خلال الشهرين الأخيرين من الحمل، ولم تكتفي بهذا الأمر فبعد إعلان ولادتها نشرت صورة لدمية تشبه المولود الجديد على أنها لابنها.

ونشر الزوجان بعد ذلك نعي خاص بطفلهما معلنان من خلاله وفاته بعد ساعات من الولادة بسبب تجمع السوائل في رئتيه، كما طالبا بالتبرعات من أجل مراسم الجنازة.

إلا أن الشرطة الأمريكية تمكنت من اكتشاف قصتهما بسبب صديقة لهما أكدت للشرطة عدم وجود اسم الطفل الجديد في سجلات الولادة والوفاة، وهو الأمر الذي دفع الشرطة للتأكد والتحقيق ليكتشفا ما قام به الزوجان، وأكدت الشرطة أن هذه ليست المرة الأولى لهما إذ سبق وأن ادعيا نفس القصة قبل سنوات وحصلا على الهدايا والتبرعات.

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