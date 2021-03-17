سجن أمريكي لمدة 75 عامًا بتهمة التحرش والابتزاز الإلكتروني

أُصدر حكمًا بالسجن لمدة 75 عامًا على الأمريكي "باستر هيرنانديز" الذي كان يستخدم الاسم المستعار BrianKil خلال مممارسته أنشطته الإجرامية من تحرش وابتزاز وترهيب فتيات منهم لا تتعدى أعمارهم الـ12 عام.

ووفقًا لما أفاد به موقع "engadget"، فإن "هيرنانديز" (30 عامًا) من ولاية كاليفورنيا كان يُرهب ويبتز مئات الفتيات بمقاطع فيديو وصور عارية و يهددهم بالاغتصاب والقتل إذا لم يرضخوا لمطالبه.

واجه "هيرنانديز" 41 إدعاء منفصل وكانت من ضمن التهم الموجهة إليه ايضًا نشر مواد إباحية بين الأطفال بالإضافة للتحرش والابتزاز عبر "فيسبوك".

ووفقًا للموقع، فإن "هيرنانديز" اعتمد في نشاطه الإجرامي على مجموعة من أنظمة التشغيل التي توفر الخصوصية مثل Tor و Tails وذلك من أجل طمس هويته ومكان إقامته وهذا هو السبب وراء عدم تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الإمساك به ولكنهم استخدموا ثغرة أمنية لخرق أنظمة التشغيل التي يستخدمها وذلك بمساعدة من شركة "فيسبوك" التي أعلنت أن هذه هي المرة الوحيدة التي تقدم فيها الشركة مساعدة لخرق حسابات أحد مستخدميها.

وصرحت "فيسبوك" أن النتيجة الوحيدة التي أرادوها من مساعدة السلطات هو مواجهة "هيرنانديز" بأفعاله وابتزازه للفتيات الصغيرات وأضافوا أنهم تعاونوا مع العديد من خبراء الأمن السيبراني لتحقيق العدالة والإيقاع به.

والجدير ذكره أن أنظمة التشغيل مثل Tails تُستخدم بشكل كبير من قِبل فئات متنوعة مثل المسؤولين بالحكومات والصحفيين والنشطاء ولكن لم يتم الكشف من قبل عن استخدام أي ثغرات لخرق هذه البرمجيات أو دليل على أن مكتب التحقيق الفيدرالي استخدم هذه الوسيلة من قبل باستثناء قضية "باستر هيرنانديز".

ترجمة لؤلؤة أحمد

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