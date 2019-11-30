سجين يزوج ابنته القاصر "10 سنوات" لسجين آخر.. والأخير يطالب بـ"الخلوة الشرعية"!

أثارت سيدة يمنية ضجة كبيرة بعد تداول فيديو تكشف فيه عن قصة غير إنسانية حول ابنتها القاصر، وفي التفاصيل فإن زوج السيدة المتواجد في السجن بقضية سرقة، قام بتزويج ابنته القاصر وتدعى "هند" وتبلغ من العمر 10 سنوات لسجين آخر معه محكوم بالإعدام بقضايا تزوير دولارات وبطاقات والعديد من القضايا الأخرى.

وكشفت الأم المصدومة أنها تلقت اتصالات من السجين يُطالبها باحضار ابنتها من أجل الخلوة الشرعية، وهو الأمر الذي رفضته ولجأت إلى القضاء بالإضافة لمحاولتها نشر قصتها وقصة ابنتها من أجل حماية الطفلة من هذا الزواج.

وقالت السيدة التي تعيل بناتها الثلاثة وتعمل في البيوت من أجل الصرف عليهن، ان السجين يرسل لها الرسائل ويتصل بها باستمرار من أجل أن تحضر ابنتها والتي هي "زوجته" بحسب قيام والدها بتزويجه اياه.

وكشفت العديد من المصادر أن عدد من النشطاء اليمنين تدخلوا في القضية من أجل ما أسموه بانهاء "المهزلة" ومحاسبة من تسبب بمثل هذا الأمر، وأن الزواج سيتم ايقافه خاصة أن غير شرعي وأخلاقي.

وتسببت هذه القصة بجدل كبير خاصة وسط ما تعانيه فتيات اليمن من ظلم بسبب انتشار زواج القاصرات هناك.

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