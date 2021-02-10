سحابة دخانية تظهر في سماء عمان.. والأردنيون يرصدونها بإعجاب

شهدت سماء العاصمة الأردنية عمان عصر أمس الثلاثاء، 9 فبراير 2021، ظهور سحابة دخانية تشبه الغيوم وتعرف هذه بأنها مسارات التكاثف (Contrails).

وتعد "السحابة الدخانية" هي عبارة عن غيوم على شكل خط ينتجها عادم محرك الطائرة وتحدث عادةً عند الارتفاعات التي تطير عليها الطائرات وهي عدة أميال فوق سطح الأرض، وتتكون هذه المسارات بشكل أساسي من بلورات ثلجية.

وحرص السكان المحليون على توثيق هذه اللحظات ومشاركة الصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

السحابة الدخانية

وهي الخطوط التي تتولد من الطائرة في السماء وهي عبارة بخار الماء المتكثف الناتج عن عادم محرك الطائرة. عندما تبرد الغازات الخارجة من عادم الطائرة في الهواء المحيط بها، تتولد قطرات صغيرة من الماء، واذا كان الهواء أكثر برودة فعندها تتولد بلورات صغيرة من الثلج.

وهناك نوع آخر من الخطوط التي تولدها الطائرات هي دوامات طرف الجناح وهي خطوط تنتج من طرف جناح الطائرة تكون أحيانًا شبه مرئية وهي نتيجة التكثف داخل نواة الدوامة ان كتلة الهواء الدائر وضغطه داخل مركز الدوامة يكونان منخفضان، وهي ليست كخطوط التكثف التي تنتج عن محركات الطائرة (غيمة طائرة). بناءً على الظروف الجوية، فأن غيمة الطائرة قد تُرى لبضعة ثواني أو دقائق أو قد تستمر عدة ساعات وبهذه الحالة قد تؤثر على حالة الطقس.

التكثف الناتج عن عادم محرك الطائرة

إن نواتج احتراق الوقود هو ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، عندما ينتشر بخار الماء في محيط بارد، مع تعرضه لضغط مرتفع عند توفر هذه الشروط يتشكل الندى (نقطة تشكل الندى) عندها يتكثف البخار إلى نقاط صغيرة من الماء أو بلورات من الثلج، مشكلة خطوط تظهر خلف الطائرة.

في طبقات الجوى العلي يحتاج بخار الماء شديد البرودة إلى حافز للتكثف والجزيئات التي تخرج من عادم محركات الطائرة تعمل كحافز يدفع هذا البخار للتكثف بسرعة إلى بلورات من الثلج.

عادة ما تتشكل خطوط التكثف أو غيمة الطائرة على ارتفاع أعلى من 800 م، عند درجة حرارة 40 تحت الصفر، -40.

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