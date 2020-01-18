سعودي ملتحي يُثير الجدل بسبب "تحيته" لسيدة أجنبية.. "هاي فايف" على الطريقة الغربية!

تداول جمهور السوشال ميديا فيديو أثار جدلًا واسعًا بين رواد هذه المواقع في السعودية، ويظهر الفيديو لحظة افتتاح سباق هجن في السعودية، حيث تشارك إحدى السيدات الأجنبيات والتي تظهر إلى جانب رجل سعودي ملتحي.

وبعدما تقوم السيدة الأجنبية بإعلان بدء السباق عن طريق كبس إحدى الأزرار، يبدأ الجميع بالتفصيق والتعبير عن حماستهم فيما يقوم الرجل الملتحي بتحية السيدة بشكل خاص عن طريق ضرب كفه بكفها.

وتفاعل رواد السوشال ميديا في السعودية مع الفيديو بعد تداوله بشكل كبير فالبعض أبدى عن انزعاجه وغضبه الشديد بسبب تصرف الرجل الملتحي الذي لا يناسب بأي شكل من الأشكال إطلالته ومظهرة، واعتبروا التصرف مهين وغير مسؤول ويسيء إلى الرجال الملتزمين.

فيما وصف آخرون ردة فعل الرجل بـ "العفوية" واللطيفة مؤكدين أنه لا يوجد ما يعيب أو يسيء في هذا التصرف.

وسخر العدد الأكبر من ردة الفعل، وضجت السوشال ميديا بالتعليقات الفكاهية والساخرة، حول تطور "المطوع" وطريقة تعامله مع الأمور سابقًا وفي هذه الأيام، فيما قال البعض أنه لو السيدة عربية وخاصة سعودية لكانت نالت الحصة الأكبر من التعليقات السلبية، وأن هذا الرجل الملتحي تصرف براحة فقط لأنها أجنبية.