سقوط عشرات الطيور النافقة من السماء يثير الهلع في أستراليا (صور)

أصيب سكان مدينة أسترالية بحالة من الهلع بعد سقوط عشرات الطيور النافقة من السماء.

صُدم سكان مدينة "أديليد" الأسترالية بالعثور على الطيور النافقة في كل مكان بعد سقوطها فجأة من السماء، في واقعة غريبة ومخيفة يسيطر عليها الغموض.

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وقالت شاهدة عيان تدعى سارة كينغ، وتعمل في مؤسسة "كاسبرس بيرد ريسكيو" لإنقاذ الطيور: "تلقينا مئات المكالمات بشأن طيور سقطت ميتة من السماء على مدار الأيام القليلة الماضية".

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت سارة أنه في إحدى المرات سقط ما يصل إلى 20 من طيور الـ "كوريلا"، ولم ينج سوى طائرين فقط حالتهما عصيبة، كما أضافت أنها تتوقع نفوق الآلاف خلال الأيام المقبلة.

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وعلى الرغم من الغموض المسيطر على الواقعة، إلا أن "سارة" تعتقد أن السبب في ذلك قد يكون نتيجة تسمم الطيور بمبيدات حشرية تسبب تلفًا في العضلات ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى الموت.

وبالإضافة لما أثارته الواقعة من هلع بين السكان، توضح "سارة" أن العديد من الأشخاص قد يصابون باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة ما رأوه.

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وأشارت التقارير إلى أن مؤسسة "الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات" RSPCA والتي تعد أقدم جمعية لحماية الحيوان في العالم، تباشر بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن "دائرة نيو ساوث ويلز للصناعات الأولية" والحكومة الأسترالية حددتا قوانين معينة بشأن كيفية إدارة الحياة البرية للطيور الضارة، وعدم تنفيذها ومعاملة الطيور والحيوانات بقسوة أمر يحاسب عليه القانون.

وبجانب التحقيقات في الواقعة والتدقيق حول السبب فيها، أقامت "سارة" حملة تبرعات لصالح طيور الكوريلا، وحتى الآن، لم يرد مجلس بلايفورد في مدينة أديليد على طلب الصحيفة للتعليق.

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