سلحفاة تعمل سائق أوبر.. وضفدع كسول أحد ركابها

التقط مصور في إندونيسيا لحظة مدهشة لضفدع اتخذ من قوقعة سلحفاة وسيلة للتنقل والحصول على جولة مجانية في الغابة.

وأظهرت سلسلة الصور المذهلة الضفدع وهو يبتسم كما يبدو وكأنه يستمتع برحلة مجانية مع صديق غير متوقع.

كما أظهرت صورة أخرى السلحفاة وهي ترفع قدمها عن الأرض وهي تمشي مع المخلوق الصغير فوق قوقعتها.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط الصور المذهلة في منطقة بادانج الإندونيسية بواسطة المصور "يان هدايت" (35 عامًا) الذي ينتمي هو نفسه إلى نفس المنطقة، وحصل على الصور من مسافة تسعة أقدام من المشهد والتقطها بواسطة كاميرا نيكون D90 باستخدام عدسة ماكرو.

وقال "يان" للصحيفة": "في هذه الصور، أحب أن أرى الصداقة بين السلحفاة والضفدع، فعندما يرى الناس هذه الصور يقولون كم هي جيدة وكيف أنه من الجميل رؤيتها صداقة الحيوان، فالحيوانات أصدقائنا، من المحزن أن نراها تُباع للذبح لمنفعة الإنسان".

لحسن الحظ، هذا هو أحدث مثال في تاريخ طويل ورائع لركوب على الظهر بين الأنواع، فهناك بعض الحيوانات أكثر ملاءمة من غيرها لاستضافة المتجولين.

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