سيارة تحلق بين الغيوم.. حقيقة أم لقطة من فيلم "هاري بوتر"؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حير كل من رآه لامرأة خلف مقود سيارة تحلق عبر الغيوم - مما دفع الكثيرين إلى مقارنتها بمشهد من "هاري بوتر" وغرفة الأسرار.

وبحسب الفيديو ، يمكن رؤية "هانا كولبي" (22 عامًا)، من سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، جالسة في سيارتها من طراز Jeep، "تقود" عبر السحب البيضاء "على طريق سريع في السماء" ، ويداها معلقة من النافذة.

وعلى الرغم من أن السيارة بدت وكأنها غارقة بين الغيوم، إلا أنها في الواقع ليست كذلك - على الرغم من أن السيارة والخلفية حقيقيتان، فقد تم تصويرهما على قمة جبل هاليكالا، ماوي، هاواي في 20 فبراير الماضي.

وأذهل الوهم البصري مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد الفيديو على 7.1 مليون مشاهدة على TikTok حتى الآن.

وكتب أحدهم معلقًا: "لماذا اعتقدت أن السيارة كانت تطير، كنت في حيرة من أمري. اعتقدت أننا نشاهد هاري بوتر أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف شخص آخر: "إذًا هذه ليست السيارة الطائرة من هاري بوتر، كشفنا حقيقتك".

وكانت "هانا" قد أمضت اليوم في القيادة حول جزيرة ماوي الخلابة، والمشي لمسافات طويلة والسباحة مع صديقيها وزملائها في العمل "دومينيك أغاسي" و"جيسون جينيسيرا"، قبل التقاط اللقطات المذهلة.



صدمة جديدة في قضية المحامي المتحرش بالطفلة.. وهذه الصُورة الأولى له بعد الاعتقال!

فيديو صادم.. محامٍ يتحرش جنسيًا بطفلة في المعادي وسيدة شجاعة تنقذها

الدكتورة فوزية عن "رضاعة القهوة": شذوذ ورغبة بالجنس الفموي!