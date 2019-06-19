شاب محظوظ.. سكين بطول 25 سم تدخل في جمجمته ويبقى على قيد الحياة

أسعف مُراهق من ولاية كانساس الأمريكية الى المستشفى بعد أن اخترقت سكين بقُطر 10 بوصة وبطول 25 سنتمرًا وجهه.

ويقول "إيلاي غريغ" البالغ من العمر 15 عامًا أنه تعرض لهذا الحادث المأساوي أثناء لعبه برفقة أصدقائه في مقاطعة بوربون بولاية كنساس بسكين وجدوها ملقاه في الشارع.

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وتابع: "بعد عثوري على السكين ركضت نحو أصدقائي لكني تعثرت وسقطت لتخترق السكين وجهي".

وهرع المسعفون على الفور بنقل "إيلي" إلى مستشفى "ميرسي" للأطفال في كنساس حيث تمكنوا من إزالة السكين جراحيًا من جمجمته.

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وتدخل المسعفون لإنقاذ الشاب بعد ملاحظتهم احتمال تلف الشريان السباتي في دماغه، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إصابته بالسكتة الدماغية.

ولحسن الحظّ خصّص المستشفى فريقًا طبيًا متكاملًا تمكّن من إنقاذ إيلاي بأقل من 24 ساعة، ويخضع المراهق حاليًا للعلاج بمجموعة من المضادات الحيوية واللقاح ضد الكزاز.

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ويقول الطبيب أن فريقه استخدم القسطرة وتقنيات دقيقة لإزالة السكين.

من المثير للدهشة أنه ترك مع ندبة صغيرة فقط حيث دخلت السكين ولم تقع إصابات في دماغ المراهق.

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