شاهد.. خروف نادر يعتدي على مصور "بي بي سي" أثناء تصوير فيلم وثائقي (فيديو)

تعرض مصور شبكة "بي بي سي" البريطانية، لهجوم مفاجئ في الفخذ من قبل سلالة نادرة من الأغنام أثناء تصوير فيلم Animal Park الوثائقي.

وسار الخروف الذي يحمل اسم سيسيل، نحو المصور الذي كان يركع على الأرض ليلتقط صورة مقربة، عندما اصطدم الحيوان برأسه في فخذه، ثم سقط الرجل على الأرض ممسكًا بالمنطقة المصابة، بينما لا يزال قادرًا على التمسك بالكاميرا.

واعتدى الخروف المشاغب أيضا على أحد الحراس أثناء التصوير مع مقدمة التلفزيون كيت هامبل، 50 عامًا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقوم بتصوير فيلم "لونجيت إيستيت" و"سفاري بارك" في ويلتشير، حيث التقيا واحدة من أندر سلالات الخراف في العالم.

وتبدأ المقابلة بسؤال كيت للحارسة عن الخراف، والتي قالت إنه يبدو "جميلًا إلى حد ما"، ثم تمضي لتشرح أن الخراف اعتادت أن تكون حول البشر وبدأت تصبح "واثقة جدًا".

وبينما تستمر كيت والحارسة في مناقشة طبيعة الخراف، فإنه يقوم بعد ذلك بنطح الحارسة في ركبتها مما يدفعها إلى الصراخ من الألم، مع وصف كيت لتصرفات "سيسيل" بأنها "وحشية".

وعقب ذلك، سار الخروف باتجاه المصور قبل أن يظهر قوته ويصدم رأسه في منطقة الفخذ، فانفجرت المذيعة والحارسة في الضحك، بينما يستلقي الرجل على الأرض.

وتعتبر أغنام الكاميرون في إفريقيا، واحدة من أندر سلالات الأغنام في العالم.

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