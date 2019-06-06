شاهد طائرة تهبط اضطراريًا على شاطئ أمريكي

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هبوط طائرة صغيرة اضطراريًا على شاطئ نيوجيرسي، وعلى متنها الطيار فقط.

اضطر الطيار للهبوط بالطائرة الساعة 8:35 من صباح يوم السبت، على الشاطئ قبالة شارع 49 في منطقة أوشن سيتي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يحدد الطيار سبب اضطراره للهبوط على الرمال، ولكن يعتقد أنه اختبر عطلًا فنيًا في أنظمة الطائرة.

وفي الفيديو الذي صوره شاهد العيان "جوان سامونيسكي"، يمكن رؤية الطائرة وهي تهبط على الشاطئ قبل أن تتوقف فجأة، وتنغرس مقدمتها في الرمال وتكاد تنقلب على ظهرها.

لحسن الحظ، لم تنقلب الطائرة، واصيبت ببعض الأضرار الطفيفة في معدات الهبوط، وخرج الطيار من قمرة القيادة دون إصابات.

تم استدعاء إدارة الطيران الفيدرالية إلى مكان الحادث للتحقيق في هبوط الطائرة خارج المطار، حيث يأتي هذا الحادث بعد تحطم طائرة أخرى يوم الأربعاء الماضي في منطقة "ساوث كيب ماي ميدوز باث"، على الجانب الجنوبي الغربي من شبه جزيرة "كيب ماي".

وغادرت تلك الطائرة ذات المحرك الواحد من مطار "ترينتون روبنسفيل" في مدينة "روبنسفيل" في ولاية نيو جيرسي، في حوالي الساعة 8 صباحًا.

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