"شاومي" تطلق الهاتف Redmi 7A بمواصفات فائقة

أطلقت شركة شاومي الهاتف Redmi 7A في الصين ليحل محل Redmi 6A، ووضعت منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع Weibo معلنة إطلاق Redmi 7A ، ولكن لم يتم الكشف عن السعر، وفقاً لصحيفة إنديان اكسبريس.

وبحسب المنشور، سيتم الإعلان عن سعر Redmi 7A في 28 مايو عندما يتم إطلاق هاتفها الذكي Redmi K20 في الصين.

وأكدت الشركة أن Redmi K20 سيأتي بالمعالج الرائد سنابدراجون 855 ومستشعر الجيل السابع من بصمة الإصبع في الشاشة وبطارية 4000 مللي أمبير وثلاث كاميرات خلفية.

ويأتي هاتف شاومي Redmi 7A بشاشة 5.45 بوصة وبحواف عريضة أعلى وأسفل الشاشة وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وبطارية 4000 مللي أمبير، والكثير غير ذلك، وسيكون متاحًا في خيارين للألوان هما الأزرق والأسود غير اللامع.

ويتضمن الهاتف Redmi 7A شاشة عالية الدقة، ولم يتم ذكر اسم المعالج إلا أنه سيكون ثماني النواة. وذاكرة الوصول العشوائي غير معروفة أيضًا في هذه المرحلة ولكن سعة التخزين القابلة للتوسع تصل إلى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل مع تقنية التركيز التلقائي (PDAF) وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ويدعم ميزة AI Face Unlock وواجهة المستخدم MIUI 10 الخاصة بالشركة والتي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 9 Pie . كما يحتوي الهاتف على بطارية 4000 مع قوة شحن 10 وات.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: