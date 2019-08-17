شباب يعتدون على بائعة في السعودية.. فيديو!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر لحظة قيام عدد من الشباب بالاعتداء على بائعة في أحد الحدائق.

وبحسب الفيديو يظهر الشباب وهم يستولون على الألعاب التي تعرضها السيدة للبيع، لتقوم هي بمطاردتهم وبعد ذلك يتطور الأمر ويتحول إلى عراك وتشابك بالأيدي.

وأثار الفيديو بعد تداوله حالة من الغضب والسخط وطالب جمهور السوشال ميديا بالقبض على الشباب ومحاكمتهم لقيامهم بالاعتداء على سيدة كبيرة خلال عملها.

واستطاعت الشرطة الوصول إلى السيدة التي تبين أنها لم تتعرض لأي إصابات خطيرة وأنها بصحة جيدة، فيما وجه أمير منطقة جازان جنوب السعودية اوامره بسرعة إلقاء القبض على الشباب الذين ظهروا بالفيديو من أجل محاكمتهم ومحاسبتهم على تصرفهم هذا.

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