شرطة أربيل تعتقل صاحب محل وضع كاميرا في غرفة التبديل.. "كنت أصور الجميلات"

أعلنت شرطة أربيل عن اعتقال صاحب محل خياطة نسائي كان يضع كاميرات مراقبة في غرفة تبديل الملابس للنساء.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكار عزيز، إن قوات الأمن اعتقلت صاحب محل خياطة نسائية، في أربيل بعد أن كشفت فتاة عن كاميرا في غرفة اختبار الملابس وهو متزوج ولديه 4 أبناء.

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وأضاف: "كان يضع هاتفه على الخزنة لالتقاط صور للفتيات والنساء اللواتي يذهبن إلى غرفة اختبار الملابس، قبل أن تكتشفه إحدى الفتيات".

وأضاف: "يجري التحقيق معه بموجب المادة 402 من قانون المحكمة الجنائية العراقية التي تنص على أن كل من يرتكب أي خطأ في الأقوال أو الأفعال أو الإشارات إلى الفتيات والنساء في أي مكان سيحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، أو بعقوبة مالية لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 200 ألف دينار أو كليهما؟

وأوضح المتحدث باسم شرطة أربيل أن المتهم قال خلال التحقيق، انه كان يصور الفتيات الجميلات.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تسجل في محافظة أربيل.

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