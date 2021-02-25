شرطة كراتشي على زلاجات لملاحقة المجرمين بين الأزقة الضيقة

أنشأت الشرطة الباكستانية فرقة جديدة مكوّنة من مجموعة من الأفراد يرتدون زلاجات في أقدامهم متخصصين في ملاحقة المجرمين بين الأزقة الضيقة التي لا تستطيع السيارات أو الدراجات النارية دخولها.

ونشرت الشرطة في كراتشي، أكبر مدن باكستان، وحدة للتزلج مكونة من 20 فرد مسلحة بمسدسات من طراز Glock للحد من السرقة والمضايقات في شوارعها المزدحمة.

وقال فروخ علي، رئيس الوحدة: "شعرنا أننا بحاجة إلى التوصل إلى نهج مبتكر للسيطرة على جرائم الشوارع"، موضحًا أن الضباط على عجلات التزلج يمكنهم بسهولة مطاردة اللصوص على دراجات نارية عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

واعترف علي بأنه لا يمكن نشر شرطة التزلج في أجزاء كثيرة من كراتشي بسبب ظروف الطرق السيئة والممرات غير المستوية، لكنه قال إنه سيتم إرسالهم إلى الأماكن العامة مع ارتفاع معدل السرقة والمضايقات.

وقالت "أنيلا أسلم" شرطية في الوحدة: "هذه مجرد البداية، فالتزجل سيفيدنا حقًا. من خلال هذا التدريب، يمكننا الوصول إلى الأزقة الضيقة بسرعة كبيرة حيث يصعب عادة الذهاب".

وبعد شهر من التدريب المكثف، ستنتشر الفرقة حول شوارع المدينة الضيقة، والتقاطعات المزدحمة وفي مراكز التسوق.

وقالت علي لشبكات التلفزيون المحلية إنها تأمل أن تساعد القوة في الحد من جرائم الشوارع: "دوريات المشاة مهمة شاقة للغاية. فالزلاجات ستعطي الدوارة ميزة لمطاردة واعتقال [المشتبه بهم]".

وأشاد المتحدث باسم الشرطة رجا ميمون بالوحدة قائلًا: "تم تشكيل القوة للسيطرة على جرائم الشوارع وستكون قوة مسلحة بالأسلحة تتحرك بسرعة على الزلاجات".

لكن مخاوف تتعلق بالسلامة أثيرت عندما أظهرت لقطات أولية لتدريب وحدة كراتشي ضباطًا يحملون أسلحة أثقل، لكن رئيس الوحدة قال إن الوحدة ستحمل فقط المسدسات، مما يقلل من خطر ارتداد الرصاص.

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