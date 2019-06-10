شركة أمريكية تعرض 1000 دولار لمن يشارك في هذا التحدي

قدمت شركة أمريكية عرضًا مغريًا لمن يمكنه التخلي عن استخدام هاتفه الذكي لمدة أسبوع واستبداله بهاتف الـ flip القديم.



عرضت شركة "فرونتير باندلز"، وهي شركة خدمات إنترنت تتخذ من ولاية "يوتا" مقرًا لها، منح ألف دولار لمن يشارك في تحدي بسيط، لا يتطلب سوى التخلي عن الهاتف الذكي واستخدام هاتف قديم لمدة أسبوع.



ووفقًا لوكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية، قالت الشركة إنها "تبحث عن شخص شجاع واحد مستعدًا للتخلي هاتفه الذكي لمدة سبعة أيام كاملة واستبداله بهاتف flip".



وبحسب ما قالته الشركة، يعد المرشحون المثاليون للتحدي هم مدمني الهواتف الذكية وخبراء مواقع التواصل الاجتماعي والمهووسين بالتكنولوجيا، كما قالت إنه سيتم منح نقاط إضافية للمشاركين ذوي حضور نشط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين سينشرون تجربتهم في التحدي.



وبالإضافة إلى الجائزة التي تقدر بألف دولار وستقدم لمن ينهي التحدي بنجاح، كشفت الشركة أن الرابح سيحصل على مجموعة "معدات نجاة"، والتي تشمل خريطة طريق ودفتر هاتف جيب ومذكرة مع قلم بالإضافة إلى 2 من الأقراص المدمجة تعود لفترة التسعينيات.