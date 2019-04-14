شركة مصرية تنتقد سيطرة السوريين على سوق الشاورما في مصر.. فجاءه الرد صادمًا

"السوريون سيطروا على سوق الشاورما في مصر"، تصريح "ناري" أطلقه مدير عام شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات، أثار به حفيظة المصريين فحملت تعليقاتهم كلمات الحب والحفاوة ناحية أشقائهم السوريين.

وقال المدير العام حسن سليمان لموقع "المال" المصري أن السوريون الذين جاءوا إلى مصر منذ سنوات، سيطروا بشكل كبير على سوق الشاورما السورية فى مصر، وأن المحلات السورية الصغيرة فى البداية دخلوا فى منافسة مع الكيانات المصرية الكبيرة التى تقدم "الشاورما المصرية" ولكن سرعان ما اتجهوا للانتشار بشكل كبير.

وحول أبرز أسباب نجاح هذا المنتج بالمقارنة بالمنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات السورية مثل الفلافل والفول وغيرها، شرح "سليمان" الأسباب قائلًا "أسعار المحلات الصغيرة أقل من السلاسل الكبرى والشاورما السورية لها مذاق خاص حاز على إعجاب المصريين".

وتابع "لكن الحال لم يكن كذلك مع الفلافل والفول حيث يستخدمون مكونات مختلفة قد يجربها المستهلك مرة ولكن يظل يفضل الخلطة والمكونات المصرية".

ولفت سليمان النظر إلى أن المطاعم السورية بدأوا أيضًا التركيز على سوق المعجنات والفطائر والمناقيش السورية فى مصر خلال الفترة المقبلة لأنهم أيضًا يقدمون فيها بعض الوصفات الجذابة.

وأشار مدير عام شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات، إلى أن المطاعم السورية لم ينجحوا فى المنافسة على منتجات رئيسية أهمها "الفول والطعمية" لأنهم يستخدمون مواد خاصة تجعل منتجهم يختلف كثيرًا عن المذاق المصري المتعارف عليه ومن ثم فإن أرابياتا والكيانات الكبرى الشبيهة ما زالت مسيطرة على "الفول والطعمية" فى مصر والعالم العربي كله.

لكن الرد المصري جاء صادمًا:

تحوّلت تصريحات سليمان من خبر عادي إلى خبر مُتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من الجانب المصري أو السوري.

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وفي معرض التعليقات التي انهالت على الخبر، أكد المصريون أن "الشاورما السورية" نجحت نجاح لا مثيل له في الأسواق المصرية بسبب طعمها المميز مقارنة بالمنتجات السورية الأخرى كالفول والفلافل التي لم تلق نفس النجاح.

وتحدثت أغلب التعليقات المصرية عن ميزات "الشاورما السورية" والجهود التي يبذلها السوريون في مصر فكتبت ناشطة من مصر : "معلش هو احنا أصلًا مكناش نعرف في مصر يعني إيه شاورما بجد قبل ما السوريين يجوا ينورونا.. حبايبنا المجتهدين اللي عرفونا يعني إيه تقدر تكون تاجر شاطر وكلامك طيب و ذوق في المعامله".

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وكتب آخر: "احنا اللي المفروض نشكرهم علي انهم اختاروا مصر، ونشكر ربنا انه اصطفى مصر إنها تكون هي بلدهم التاني، أهل سوريا هم اخواتنا وعلي راسنا من فوق".

وقابل السوريون التعليقات المصرية والترحيب بهم، بالشكر والتقدير على وقفة الشعب المصري واستقباله رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب السوريين، فورد في إحدى التعليقات على الخبر: "التعليقات بتخلي الواحد يبكي فرح.. من زمان ماشفنا محبة"

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