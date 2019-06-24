صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها في غرفة الملابس.. وصورة تجمعهما معًا

ادعت الكاتبة والصحفية الأمريكية "إيه. جان كارول" أنّ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك.

وقالت "كارول" (75 عامًا)، في مقابلة صحفية نشرتها مجلة "نيويورك" الأمريكية، تفاصيل تلك الليلة التي التقت فيها "ترامب" صدفة حين كان يعمل في مجال العقارات، إذ كانت على معرفة شخصية به.

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وأشارت الى أن "ترامب" طلب منها أولاً مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنّها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها، بعدها طلب منها أن تجرّب قطعة ملابس واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس فظنّت أنّه يمازحها، لكنّه لم يكن يفعل، إذ حشر نفسه في الحجرة معها وقبّلها عنوة ثم اغتصبها، على حدّ زعمها.

وأشارت إلى أنها حاولت مقاومته من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار.

وأوضحت أنّها لم تتقدّم بشكوى في حينه ضد "ترامب" خوفًا من الانتقام.

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وأكدت "كارول" نيّتها نشر شهادتها في كتاب سيرة ذاتية تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرضت لها.

أما بالنسبة للرئيس الأمريكي فقد سارع إلى إصدار بيان نفى فيه هذه الاتهامات.

وقال في بيانه "لم أقابل هذه المرأة في حياتي أبدا"، لترد مجلة "نيويورك" بنشر صورة قديمة يظهر فيها ترامب، وهو يمازح "إي. جان كارول" وزوجها.

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واتّهم "ترامب" في بيانه الصحفية بأنّها اختلقت هذه الرواية للترويج لكتابها الجديد.﻿

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