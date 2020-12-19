صراخها أنقذها من أستاذها المتحرش.. وقائع صادمة

سادت حالة من الغضب والاستياء والاشمئزاز الشديد، بقرية في مدينة سمسطا في مصر، عندما قام مدرس بالتحرش بتلميذة داخل منزلها أثناء إعطائها درس خصوصي، فقد فوجئت التلميذة أثناء قيام المدرس بالجلوس في حجرة الدرس التي أعدتها لها الأسرة مكانا لذلك بصراخ الطفلة بدون انقطاع، وعلى الفور قامت الأسرة بالدخول إلى حجرة الدرس وفوجئت بأن المدرس تحرش بطفلتهما، وقامت الأسرة بالاتصال بمديرية أمن بني سويف، وحررت محضرا بالواقعة ضد المدرس المتحرش.

و ذكرت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم، أنها تتواصل مع مديرية الأمن للوقوف على بيانات المدرس المتحرش، وأنه في ثبوت تبعية المدرس لمديرية التعليم ضمن قوائم المعلمين العاملين بها، فسوف تنتظر المديرية قرار النيابة العامة بشأنه والعقوبة التي سيتم توقيعها عليه، ومن ثم تتخذ المديرية الإجراءات التأديبية، وفقا للائحة المعلمين العامين بالمديرية، وترك الأمر للقضاء.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، تلقى اخطارا من والد التلميذة «ا.ط. ر»، بأن مدرسا في إحدى مدارس قرية سمسطا ويدعى «و.ر.» بمدرسة تابعة للتربية والتعليم، قام بالتحرش بنجلته أثناء حصولها على درس خصوصي، بأن وضع يده في أماكن «حساسة» .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، وتم القاء القبض على المدرس واحالته إلى النيابة العامة.

فيما فتحت النيابة العامة بمركز سمسطا تحقيقات مؤسعة في القضية واستمعت إلى أقوال التلميذة في الواقعة وتباشر النيابة تحقيقاتها مع المدرس المتحرش .