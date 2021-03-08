صورة حيرت كل من رآها.. سفينة تطفو في الهواء

أثارت صورة "غريبة" تظهر على ما يبدو سفينة عملاقة تطفو في الجو حيرة كل من رآها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت حين نشر مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "كولين ماكلوم" مقطع فيديو ظهرت السفينة كما لو أنها تطفو في الهواء.

وشعر "ماكلوم" بالذهول لدى رؤيته السفينة، وقال لنفسه "رأسي لا يريد أن يفهم ذلك، لكن يجب أن تكون (السفينة) على الماء".

وبعد الجدل الذي أحدثته الصورة، سارع عالم الأرصاد الجوية البريطاني "ديفيد برين" لتفسير المشهد، وقال أن ما شاهدناه هو "السراب المتفوق".

وكما يشرح "برين"، فإن الحدوث "السراب المتفوق" ناجم عن "ظروف جوية خاصة تحني الضوء، وهذا النوع من السراب نادر في المملكة المتحدة، ولكنه يحدث أحيانًا في القطب الشمالي.

وتابع: "يحدث السراب المتفوق بسبب حالة الطقس المعروفة باسم انعكاس درجة الحرارة، حيث يقع الهواء البارد بالقرب من البحر مع وجود هواء أكثر دفئًا فوقه".

وأضاف: "نظرًا لأن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الدافئ، فإنه يعمل على انحناء الضوء نحو عيون شخص يقف على الأرض أو على الساحل، مما يغير شكل الجسم البعيد".

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