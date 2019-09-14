صيني مُعلق على مبنى شاهق يحاول النجاة بشتى الطرق.. ونهايته غامضة!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل صيني مُعلق مبنى عالي جدًا محاولًا انقاذ نفسه من السقوط، ويظهر الرجل وهو يحمل هاتف بيده محاولًا طلب المساعدة من النجدة.

إلا ان محاولات الرجل بالنزول من على المبنى بهذه الطريقة باءت بالفشل ليسقط على الأرض، وأثار الفيديو حالة من التساؤلات عن سبب تعلق الرجل بهذه الطريقة على المبنى، فيما رجح عدد من رواد السوشال ميديا أن يكون الشاب قد حاول الهروب من المنزل الذي كان يتواجد به لأي سبب من الأسباب ليجد نفسه عالقًا على المبنى، محاولًا أن ينقذ نفسه من موت محتم، خاصة أنه يحمل هاتفه الجوال معه ويظهر محاولًا الاتصال بالجهات المعنية لطلب النجدة مما يرجح فرضية أنه نزل بإرادته ولم يتعرض لحادثة معينة تتسبب بوقوعه وتعلقه بهذا الشكل.

وعن مصير هذا الرجل بعد سقوطه، لم ينتشر أي خبر مؤكد، ففي الوقت الذي قال عدد من الأشخاص أنه لقي حتفه ولم يستطع الصمود، أكدت السلطات الرسمية أنها لم تتلقى أي حالة وفاة بظروف مشابهة لحالة هذا الرجل، وأنها ستحاول الوصول إلى معلومات مؤكدة من أجل مصيره وإعلانها بشكل رسمي.

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