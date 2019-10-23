صيني يتزوج جثة حبيبته في جنازتها

حوّل صيني جنازة حبيبته إلى زفاف رومانسي غريب، وتزوج من جثتها وسط الحضور الحزين.

توفت "يانغ ليو" 34 عامًا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي، إلا أن ذلك لم يمنع خطيبها "شو شينان" 35 عامًا من إتمام مراسم الزواج، حتى في جنازتها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تزوج "شو" من جثة شريكته خلال جنازتها لإظهار حبه لها بعد أن خسرت معركتها مع سرطان الثدي.

كشف "شو" أنه يأمل أن يحقق حفل الزفاف البسيط حلم خطيبته الراحلة في أن تكون عروسًا ترتدي ثوب الزفاف الأبيض ومحاطة بالورود بينما يتلو عليها شو عهود الزواج.

اُقيم حفل الزفاف الغريب صباح السبت الماضي في دار جنازات "داليان" في شرق الصين أمام أسرة وأصدقاء العروسين.

وفي العهود قال شو لشريكته المتوفاة: "لا تقلقي عليّ يا زوجتي! فأنا سأشعر بالألم لبقية حياتي، ولكنني لن أستسلم".

توفت "يانغ" في 14 أكتوبر عن عمر يناهز 34 عامًا بعد معركة طويلة مع مرض السرطان دامت 5 سنوات ونصف.

ووفقًا للتقارير بقي "شو" إلى جانب حبيبته طوال الـ 7 أيام التالية لوفاتها، وهي عادة صينية تعبر عن الاحترام للمتوفي.

يذكر أن "شو" و"يانغ" تعرفا على بعضهما البعض في الجامعة ووقعا في الحب في أغسطس 2007، وبعد 3 أشهر من خطوبتهما في أغسطس 2013، انقلبت حياتهما رأسًا على عقب عندما تم تشخيص يانغ بسرطان الثدي.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد مرور شهرين على وفاته.. الرائحة تكشف وجود جثة طالب داخل غرفته بالجامعة